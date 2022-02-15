В ЕС предупредили, что признание ЛДНР вызовет дополнительные территориальные претензии к Украине со стороны РФ

В случае, если Российская Федерация официально признает так называемые «Л/ДНР», у российской стороны возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине, считает глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

«В случае официального оформления возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине», — написал Маасикас в Twitter во вторник.

Как сообщалось, Госдума РФ на заседании 15 февраля приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения Думы о необходимости признания так называемых «ЛНР» и «ДНР».