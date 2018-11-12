В декабре у украинцев будет два раза по три выходных подряд

Украинцы в декабре будут отдыхать три дня подряд по случаю Рождества западного обряда — 23, 24 и 25 декабря будут выходными. Однако они должны работать в субботу 22 декабря.
Кроме того, 1 января 2019 года приходится на вторник — и понедельник 31 декабря тоже будет нерабочим, а отработать его рекомендуется в субботу 29 декабря.
Следовательно, на Новый год у украинцев тоже будет три выходных подряд с 30 декабря, пишет УП.
Всего в декабре в Украине будет 11 выходных, включая праздники.
Христиане западного обряда празднуют Рождество с 24 на 25 декабря, по Григорианскому календарю, а верующие восточного обряда — с 6 на 7 января, по Юлианскому.
В прошлом году 25 декабря в Украине стало государственным праздником и официальным выходным.
7 января (понедельник в новом году) также будут выходными.
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