В декабре у украинцев будет два раза по три выходных подряд

Украинцы в декабре будут отдыхать три дня подряд по случаю Рождества западного обряда — 23, 24 и 25 декабря будут выходными. Однако они должны работать в субботу 22 декабря.

Кроме того, 1 января 2019 года приходится на вторник — и понедельник 31 декабря тоже будет нерабочим, а отработать его рекомендуется в субботу 29 декабря.

Следовательно, на Новый год у украинцев тоже будет три выходных подряд с 30 декабря, пишет УП.

Всего в декабре в Украине будет 11 выходных, включая праздники.

Христиане западного обряда празднуют Рождество с 24 на 25 декабря, по Григорианскому календарю, а верующие восточного обряда — с 6 на 7 января, по Юлианскому.

В прошлом году 25 декабря в Украине стало государственным праздником и официальным выходным.

7 января (понедельник в новом году) также будут выходными.