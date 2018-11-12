На Кубани задержали шпиона «Вову» - таксиста из Украины

Сотрудники правоохранительных органов РФ задержали в Краснодарском крае мужчину, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы, сообщил агентству ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах российского региона.
«Задержан гражданин Украины Юрий Пермяков, разоблаченный агент Службы безопасности Украины под псевдонимом „Вова“. Он был завербован на подконтрольной Киеву части Луганской области сотрудником регионального управления СБУ. Целью вербовки было получение украинской спецслужбой информации о передвижении военной техники на территории Юга России», — сообщил собеседник агентства.
«Работая в такси и постоянно посещая нашу страну, Пермяков имел все возможности добывать такую информацию, однако выполнить задание не успел», — рассказал источник.
По его данным, после задержания мужчина рассказал о сотрудничестве с СБУ, избежав ответственности. Сообщается, что соответствующими органами Пермякову закрыт въезд в РФ.
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