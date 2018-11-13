В Херсоне из-за холодных батарей закрывают школы

С 14 по 17 ноября в херсонских школах из-за отсутствия теплоснабжения приостановлен образовательный процесс. Ученики 13 школ, в которых теплоносители поставляет АО «Херсонская ТЭЦ», идут на вынужденные каникулы, сообщает официальный сайт города.
Чтобы выполнить в полном объеме учебные планы, в школах № 4, 7, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 48, 53, Физико-техническом лицее, Центре образования молодежи, спецшколе № 1 уплотнят программу.
Учреждения дошкольного образования (№ 7, 8, 12, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 56, 67, 73, 75, 85, 87) будут работать в обычном режиме, но с установлением обогревательных устройств в игровых и спальных комнатах.
Дети, которые не будут посещать детские сады в период отсутствия центрального теплоснабжения, будут считатьч отсутствующими по уважительным причинам.
По состоянию на 13 ноября Херсонская ТЭЦ так и не подала тепло в учебные заведения города.
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