Порошенко не пришел на встречу с епископами УПЦ

Представители Украинской православной церкви утверждают, что президент Петр Порошенко отказался провести с ними встречу на территории Киево-Печерской Лавры. Соответствующее заявление УПЦ опубликовали по итогам Синода 13 ноября.
Отмечается, что Собор принял решение встретиться с президентом на территории Киево-Печерской Лавры.
«Об этом решении Собора епископов было сразу доложено Президенту. Однако, Президент от встречи отказался», — сообщили в УПЦ МП.
У Порошенко настаивали на встрече не на территории Лавры.
Ранее спикер Киевской Патриархии архиепископ Евстратий Зоря опубликовал заявление представителей президента, которые настаивали на встрече в «Украинском доме» 13 ноября в 14.00.
В то же время канцелярия Киевской митрополии разослала приглашения на указанную встречу с президентом в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.
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