В Гренландии обнаружили огромный метеоритный кратер

В Гренландии найден след удара астероида диаметром более километра. Возможно, этот катаклизм случился на памяти человечества. Об открытии сообщает научная статья, опубликованная в журнале Science Advanced группой во главе с Джозефом Макгрегором из NASA.

Кратер расположен на северо-западе острова под ледником Хьяватха. Кратер имеет глубину более 300 метров и диаметр более 30 километров. Это делает его самым большим метеоритным кратером Гренландии и одним из 25 крупнейших на Земле. Кроме того, он, возможно, один из самых молодых подобных объектов на земном шаре, но об этом позже.

Впервые впадина (или, как говорят специалисты, депрессия) была замечена в 2015 году. Ее нашли благодаря данным радаров миссии IceBridge и миссий, выполняемых другими самолетами, следящими за состоянием ледового покрова Гренландии.

Исследователи заинтересовались находкой и обратились к данным спутников Terra и Aqua, которые изучают арктический лед с орбиты. В них также обнаружились следы некой круговой структуры.

В мае 2016 года группа отправила к леднику Хьяватха специальный исследовательский самолет, чтобы просканировать лед в интересующем месте при помощи радара более подробно, чем в предыдущих миссиях.

«Мы нуждались в проверке нашей гипотезы путем плотной и целенаправленной радарной съемки. Обзор превзошел все ожидания и отобразил депрессию в потрясающих деталях. Отчетливый круговой обод, центральное поднятие, нарушенные и ненарушенные слои льда и базальтовые обломки — все оказалось на месте,» — признается Макгрегор.

В летние месяцы 2016 и 2017 годов на леднике работала научная группа. Геологи собрали образцы осадочных пород, вымытых из впадины ручьями талой воды. Это исследование окончательно убедило геологов, что они имеют дело с метеоритным кратером.

«Виновником» оказался астероид диаметром более километра, имеющий в своем составе много железа.

Ученых удивило хорошее состояние оставшегося «отпечатка».

«Кратер исключительно хорошо сохранился, и это удивительно, потому что лед ледника — невероятно эффективный эрозионный агент, который быстро удалил бы следы воздействия», — объясняет первый автор статьи Курт Кьер из Музея естествознания Дании.

Если лед не успел стереть впадину с лица земли в самом буквальном смысле, значит, катаклизм случился сравнительно недавно. Установлено, что кратеру не более трех миллионов лет (уже это ставит его в ряд самых молодых объектов подобного рода). В это время по Африке уже бродили афарские австралопитеки, которые считаются прямыми предками человека.

Более того, некоторые признаки указывают на то, что астероидный удар мог произойти в конце последней ледниковой эпохи (около 10 тысяч лет назад). Если это так, кратер образовался на памяти человечества и является одним из самых свежих на планете.

Теперь ученые собираются выяснить, оказал ли этот катаклизм какое-то воздействие на климат и биосферу планеты.