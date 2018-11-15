«Новая почта» с начала года увеличила число отправлений на 23,6% и отделений на 11,3%

Группа компаний «Новая Почта» в январе-октябре 2018 года доставила 136 млн отправлений, что на 23,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили в пресс-службе компании в четверг.
Согласно ее данным, за 10 месяцев 2018 года «Новая почта» открыла 264 новых отделения, увеличив их общее количество на 11,3% — до 2597.
«Среди новых точек присутствия преобладают почтовые отделения, которые обрабатывают посылки весом до 30 кг — таких было открыто 148», — отмечает компания. Помимо того было открыто 69 грузовых отделений и 47 мини-отделений, а также установлено 77 почтоматов.
Новые отделения появились как в больших городах — Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Львове, так и в меньших населенных пунктах — Шостке, Подольске, Константиновке, Волновахе, Покровске.
«Нова Пошта» основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, автопарк превышает 3,600 тыс. автомобилей. В 2017 году доставлено более 145 млн отправлений.
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