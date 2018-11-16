Гриценко считает, что Вакарчуку еще рано идти в президенты

Лидер партии «Гражданская позиция» и кандидат в президенты Украины считает, что для музыканта Святослава Вакарчука еще не пришло время для президентства. Об этом он сказал в эфире программы «PRIME: Скрыпин» на телеканале «ATR» в четверг в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, Вакарчук, как общественный деятель мог бы добавить позитива для страны, однако в каком статусе — должен определить сам.

«Я не знаю пойдет ли Святослав Вакарчук на выборы, я думаю, что этого никто еще не знает. Время от времени мы поддерживаем контакт. Я считаю, что как общественный деятель он мог бы добавить позитива для страны, но в каком статусе — определит он», — рассказал Гриценко.

При этом он добавил, что для музыканта еще не пришло время для президентства.

«Если бы он меня спросил об этом, то я бы сказал, что это еще не его время для президентства ... в такое сложное время», — констатировал политик.