Кабмин назначил нового главу Пенсионного фонда

Кабинет министров Украины назначил Евгения Капинуса главой правления Пенсионного фонда Украины.

Согласно распоряжению правительства № 808 от 31 октября 2018 года Капинус назначен главой правления ПФ с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет, установив испытательный срок в три месяца.

Распоряжением № 804 от 31 октября Алексей Зарудный уволен с должности главы правления ПФ Украины по собственному желанию.

Капинус ранее работал государственным секретарем Министерства финансов и 3 октября был отстранен от должности на время осуществления дисциплинарного производства.