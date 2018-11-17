Папа Римский посетит Украину, когда его присутствие будет способствовать единств, - нунций

Папа Римский Франциск посетит Украину, когда его присутствие будет полезным и когда сами украинцы скажут, что настало хорошее время для его приезда.

Так сказал апостольний нунций в Украине архиеписком Клаудио Гуджеротти на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, когда Папа посетит Украину, сообщает корреспондент Укринформа.

«Я всегда повторяю, что Папа даже уже завтра приехал бы. Он следит за вами сердечно, читает, смотрит фотографии. Папа всегда говорит: «Я приеду в Украину тогда, когда будет полезно, чтобы я там был, чтобы для кого-то это не стало причиной обеспокоенности, поскольку в Украине уже и так много забот и без меня, поскольку религия должна быть инструментом единства и общения. И когда я почувствую, что мое присутствие там будет способствовать единству и таком взаимном братскому общению, тогда я поеду. Но прежде всего, когда сами украинцы мне скажут, что уже наступил этот благоприятный для нас момент, приезжайте», — сказал Гуджеротти в ответ на вопрос.

Одновременно префект ватиканского Дикастерия интегрального развития человека кардинал Питер Тарксон отметил: «То, что я могу сделать со своей стороны, это передать Святейшему отцу, что вы о нем спрашиваете, что у вас есть желание его встретить здесь».