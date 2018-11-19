Bitcoin обновил годовой минимум

В понедельник, 19 ноября, среднерыночная стоимость Bitcoin установила новый годовой минимум в $5290, после чего незначительно выросла. Сейчас криптовалюта торгуется на уровне $5334, за прошедшие сутки ее цена снизилась на 4,9%. Токен XRP за это же время подешевел на 6,72%, до $0,47, цена Ethereum упала на 11%, до $156.

Общая капитализация рынка цифровых денег на данный момент составляет $173 млрд, в январе она превышала $830 миллиардов. В последний раз этот показатель был таким же низким, как сейчас, больше года назад — в середине октября 2017 года.

Ранее аналитик Майк Макглоун заявил, что нисходящий тренд продолжится, а стоимость первой криптовалюты может опуститься до отметки в $1500. По мнению специалиста, на дестабилизацию ситуации повлиял хардфорк Bitcoin Cash, в результате которого блокчейн криптовалюты разделился из-за разногласий разработчиков проекта, продвигающих два несовместимых клиента: Bitcoin ABC и Bitcoin SV.