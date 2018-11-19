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Bitcoin обновил годовой минимум

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Bitcoin обновил годовой минимум

В понедельник, 19 ноября, среднерыночная стоимость Bitcoin установила новый годовой минимум в $5290, после чего незначительно выросла. Сейчас криптовалюта торгуется на уровне $5334, за прошедшие сутки ее цена снизилась на 4,9%. Токен XRP за это же время подешевел на 6,72%, до $0,47, цена Ethereum упала на 11%, до $156.

Общая капитализация рынка цифровых денег на данный момент составляет $173 млрд, в январе она превышала $830 миллиардов. В последний раз этот показатель был таким же низким, как сейчас, больше года назад — в середине октября 2017 года.

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Ранее аналитик Майк Макглоун заявил, что нисходящий тренд продолжится, а стоимость первой криптовалюты может опуститься до отметки в $1500. По мнению специалиста, на дестабилизацию ситуации повлиял хардфорк Bitcoin Cash, в результате которого блокчейн криптовалюты разделился из-за разногласий разработчиков проекта, продвигающих два несовместимых клиента: Bitcoin ABC и Bitcoin SV.

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Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему будет коррекция, но не кризис

Кризисы обычно связанны с избытком оптимизма. И чем больше оптимизма, тем больше кризис. Кризисы как 1929, так и 2008 были связанны с переизбытком оптимизма. Связанно это с тем, что обладая повышенным оптимизмом, люди переоценивают как свои, так и способности рынка к дальнейшему росту. Чем больше оптимизма, тем больше ошибок и тем плачевнее результаты!Если же вернутся к ситуации сегодня и посмотреть, чем она отличается от ситуации 10 лет назад, то можно сказать, что на рынке нет повышенного оптимизма.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Когда наступит эра дешевой нефти

В качестве главной причины возможного снижения цен на энергоносители, причем едва ли не в несколько раз, отдельные специалисты указывают на развитие различных альтернативных видов энергетики и снижение себестоимости энергии, производимой с их помощью. Мол, это приведет к тому, что энергия из нетрадиционных источников будет остро конкурировать с углеводородными энергоносителями, а это, в свою очередь, приведет к мощному снижению цен на энергоносители. Такие гипотезы заслуживают внимания. Однако я считаю, что все произойдет не так быстро, как некоторые думают.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Сколько будет стоить доллар в конце года?

В ноябре-декабре в 2016 и 2017 годах гривна девальвировала на 5%. Перенесем эту тенденцию на 2018 год, и получим курс доллара к концу декабря в районе 29,5-30 грн/$. И для такой курсовой динамики есть основательные причины.
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