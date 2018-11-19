«Парламент» ДНР возглавил бывший нардеп-коммунист

Председателем так называемого «народного совета ДНР» стал экс-нардеп, член Коммунистической партии Владимир Бидевка. Об этом сообщаю российские СМИ.
Отмечается, что за кандидатуру коммуниста проголосовали 98 «депутатов» из 100.
По данным СМИ, сейчас экс-нардеп Бидевка является представителем так называемой фракции «Донецкая республика».
Бидевка родом из Макеевки Донецкой области. Долгое время он находился в Коммунистической партии Украины.
С 2010 по 2012 год был депутатом Донецкого областного совета от КПУ. Кроме того, был секретарем Донецкого обкома партии и главным редактором газеты «Коммунист Донбасса».
В 2012 году был избран народным депутатом Украины от КПУ (№ 18 в списке).
В октябре 2014 года выдвигался от Компартии в Верховную Раду Украины, но политсила в парламент не прошла. После этого исчез на подконтрольной донецким боевикам территории и 2 ноября 2014 был избран депутатом «Народного совета ДНР».
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