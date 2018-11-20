Порошенко назначил главу Черкасской обладминистрации

Президент Украины Петр Порошенко назначил главой Черкасской областной государственной администрации Александра Вельбивца, председателя Черкасского областного совета. Об этом глава государства заявил на встрече с активом Черкасской области во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Александр Вельбивец (21 апреля 1976 г.р.) был избран в Черкасский облсовет по многомандатному избирательному округу от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Возглавлял Лисянскую райгосадминистрацию.