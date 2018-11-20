Суд не выпустил Насирова за границу

Шевченковский районный суд г.Киева продлил срок действия обязательств, возложенных на экс-главу Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Романа Насирова, ходатайство адвокатов об уменьшении размера залога и о предоставлении разрешения на выезд за границу не удовлетворено.
«20 ноября в Шевченковском районном суде состоялось очередное судебное заседание по сути по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС Украины, а также руководителя департамента ГФС», — сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на странице в соцсети Фейсбук во вторник.
По информации САП, прокуроры подали ходатайство о продлении срока действия обязательств, возложенных на подсудимых.
«Суд продлил срок действия обязательств, возложенных на Насирова... Вместе с тем, суд оставил без удовлетворения ходатайство стороны защиты об уменьшении залога Насирову и предоставлении последнему разрешения на выезд за границу», — информирует прокуратура.
В связи с истечением времени, отведенного для судебного заседания по данному делу, прокуроры САП не смогли продолжить чтение обвинительного акта.
Следующее судебное заседание назначено на 10 декабря на 12:00.
Напомним, еще 2 марта 2017 года детективы НАБУ уведомили о подозрении в совершении преступления Насирову, после чего задержали. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Р.Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).
Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в госбюджет в сумме более 2 млрд грн.
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