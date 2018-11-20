Бывший премьер Македонии получил убежище в Венгрии

Бывший премьер Македонии Никола Груевский, приговоренный на родине к двум годам тюрьмы, сообщил во вторник в Facebook, что власти Венгрии одобрили его прошение о предоставлении политического убежища.
«Сегодня республика Венгрия, государство-член ЕС и НАТО позитивно ответила на мое прошение о предоставлении политического убежища из-за политических гонений в Македонии. В нем я указал, что прошу убежища в связи с политическими гонениями со стороны нового правительства во главе с Социал-демократическим союзом (СДСМ)», — написал Груевский в соцсети.
Далее бывший глава правительства самым подробным образом изложил жалобы на подготовку и ход судебных процессов, поведение прокуроров и судей по его делам и делам его однопартийцев.
«Суд и прокуратура превратились в инструмент политического шантажа и расправы с политическими оппонентами, а также сокрытия бездействия правительства», — указал македонский экс-премьер.
Он подчеркнул, что Македония должна стать членом ЕС и НАТО, но выступил против того, чтобы «прикрываясь этой целью, нынешняя власть расправлялась с оппонентами». Груевский также пообещал продолжить «бороться за Македонию» и назвал премьера Зорана Заева «трусом, который ежедневно врет своему народу».
Бывший премьер Македонии и экс-глава крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Груевский был осужден судом Скопье за злоупотребление служебным положением при покупке автомобиля стоимостью свыше 500 тысяч евро. Последняя апелляция была отклонена в ноябре как необоснованная. Суд в Скопье постановил, что Груевский должен срочно начать отбывать наказание, но его местонахождение было неизвестно.
Груевский и его однопартийцы проходят обвиняемыми еще по нескольким делам о коррупции и злоупотреблении служебным положением, а также в связи с беспорядками в парламенте Македонии 27 апреля 2017 года.
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