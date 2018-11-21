Еврокомиссия выразит Грузии недовольство по поводу безвиза

Европейская комиссия в среду выразит обеспокоенность Грузии по поводу выполнения условий визовой либерализации. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

«Правительство Грузии проведет в Брюсселе рабочий ланч с комиссией сегодня. Комиссия поднимет вопрос визовой либерализации, некоторые государства-члены недовольны Грузией. Не время для механизма прекращения, но „предупредительные огни“ теперь оранжевого цвета», — написал журналист.

В комментариях к своему посту он объяснил причину недовольства европейцев: «Грузинские преступные группировки пользуются визовой либерализацией, чтобы вести деятельность в некоторых странах-членах ЕС».

Как известно, Грузия получила безвизовый режим с ЕС одновременно с Украиной в июне 2017 года. Грузинские власти сообщали, что за первый год граждане совершили 250 тысяч безвизовых поездок.