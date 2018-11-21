В США выставили на продажу заявление Джоан Роулинг о приеме на работу в школу

Заявление вместе с набором документов на 12 страницах, поданных Джоан Роулинг с целью получить место преподавателя в Академии Лейта — государственной школе в Эдинбурге — выставлено на аукцион Moments In Time в США за $250 тыс. Об этом сообщает с среду газета The Independent.

Роулинг подписала эти документы 21 июня 1996 года, за два месяца до того, как издательство Bloomsbury согласилось опубликовать ее первый роман о юном волшебнике — «Гарри Поттер и философский камень». До этого произведение 12 раз отвергалось различными издателями.

Писательница подписала договор на издание книги в августе 1996 года, а в июне следующего она увидела свет. При этом Роулинг продолжала преподавать в Академии Лейта. В 2016 году в Twitter писательница обратила внимание на то, что она по-прежнему время от времени сталкивается с некоторыми из ее бывших учеников.

В 1982 году Роулинг не сдала вступительные экзамены в Оксфордский университет и поступила, согласно документам, в Университет Эксетера, который закончила со степенью бакалавра по французскому и классической филологии. Затем проходила практику в Университете Эдинбурга. Позднее переехала в город Порту, где преподавала английский язык. Все это перечислено ею в документах.

Ежегодная зарплата в государственной школе в Эдинбурге составляла £16,57 тыс. ($21,27 тыс.). Сейчас же состояние писательницы, по данным The Sunday Times Rich List, достигает £700 млн ($919 млн).

Семитомная серия книг Роулинг о Поттере выпущена в период с 1997 по 2007 год. Они изданы общим тиражом 450 млн экземпляров и переведены на 79 языков. По произведениям сняты восемь блокбастеров.