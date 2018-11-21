Абрамович собирается построить виллу в историческом районе Тель-Авива

Российский олигарх Роман Абрамович намерен построить виллу на участке, приобретенном им в историческом районе в южной части Тель-Авива в 2015 году. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth, отметив, что в мае 2018 года бизнесмен получил израильское гражданство.
Городская вилла Абрамовича в историческом районе Неве-Цедек на юге Тель-Авива будет возведена на участке в 1,5 тыс. кв. м, приобретенном им вместе с отелем-бутиком «Варсано» три года назад за $25 млн у израильской актрисы Галь Гадот, исполнившей позже главную роли в блокбастере «Чудо-женщина» (Wonder Woman).
По данным газеты, по плану застройки предстоят реставрация и модернизация существующих зданий «Варсано», которые внесены в список охраняемых муниципалитетом исторических объектов, а также благоустройство прилегающей территории и работы по улучшению инфраструктуры. Планируется также строительство подземной парковки и художественной галереи. Проект предусматривает и сохранение растущего на участке старого фикуса, отмечает издание.
Абрамович получил израильское гражданство в мае 2018 года. Тогда же он возглавил список самых богатых людей Израиля с состоянием, которое оценивается в $11,5 млрд.
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