Доля безналичных расчетов за год выросла на 5%

По результатам 9 месяцев 2018 доля безналичных расчетов выросла на 5% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что доля безналичных расчетов по итогам 2017 составила 39,3%, а в январе-сентябре 2018 выросла до 44,3%.
Общее количество операций с использованием платежных карточек за девять месяцев 2018 составило 2,8 млрд, а их объем — более 2 трлн гривен. Эти показатели по сравнению с аналогичным периодом 2017 выросли на 27,2% и 38,5% соответственно.
Количество безналичных операций составило более 2,2 млрд, из которых 1,1 млрд операций (51,7%) приходилось на расчеты в торговой сети. Объем таких операций составил 902,7 млрд гривен и распределился следующим образом:
В НБУ считают, что такие темпы развития безналичных операций в Украине отражают реальный спрос населения на безналичные расчеты и инновационные технологии.
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