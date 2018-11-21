Доля безналичных расчетов за год выросла на 5%

По результатам 9 месяцев 2018 доля безналичных расчетов выросла на 5% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что доля безналичных расчетов по итогам 2017 составила 39,3%, а в январе-сентябре 2018 выросла до 44,3%.

Общее количество операций с использованием платежных карточек за девять месяцев 2018 составило 2,8 млрд, а их объем — более 2 трлн гривен. Эти показатели по сравнению с аналогичным периодом 2017 выросли на 27,2% и 38,5% соответственно.

Количество безналичных операций составило более 2,2 млрд, из которых 1,1 млрд операций (51,7%) приходилось на расчеты в торговой сети. Объем таких операций составил 902,7 млрд гривен и распределился следующим образом:

312 млрд гривен приходилось на операции в сети интернет (34,6% от общего объема безналичных операций);

300,7 млрд гривен — на операции по переводу средств с карты на карту (33,3%);

267,8 млрд гривен — расчеты в торговой сети (29,7%);

22,2 млрд гривен — в устройствах самообслуживания (банкоматы, ПТКС) (2,5%).

В НБУ считают, что такие темпы развития безналичных операций в Украине отражают реальный спрос населения на безналичные расчеты и инновационные технологии.