Объем безналичных платежей за год вырос более чем на треть

Через Систему электронных платежей Национального банка (СЭП) в 2020 году проведено 385 млн начальных платежей на сумму почти 45 трлн грн. Это на больше на 38% по сумме, чем в 2019 году.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным НБУ, в среднем за день в СЭП в течение прошлого года обрабатывалось около 1,5 млн начальных платежей на сумму 178 млрд грн. В то же время потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня практически в 10 раз больше платежей, чем нынешние объемы.
Подавляющее большинство начальных платежей в прошлом году отправили в системе банки Украины и их филиалы - 94% от их общего количества.
Структура платежей в системе в 2020 году:
по количеству зачастую обрабатывались небольшие платежи:
по сумме больше платежей приходилось на крупные платежи:
Система электронных платежей Национального банка (СЭП) - государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в НБУ. Система обеспечивает осуществление 96% межбанковских переводов средств в национальной валюте в пределах Украины. Участниками СЭП состоянию на 1 января 2021 года были 74 банка, Государственная казначейская служба и Национальный банк Украины.
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