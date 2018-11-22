Войти
Минимальную пенсию в Украине повысят на 62 гривны
официально
Минимальную пенсию в Украине повысят на 62 гривны
Порошенко придумал свое название для Днепропетровской области
самоуправление
Порошенко придумал свое название для Днепропетровской области

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

правосудие
RSS

Суд отказался отменить приватизацию «Укртелекома»

2510
Суд отказался отменить приватизацию «Укртелекома»

Хозяйственный суд Киева отклонил иск Фонда госимущества к ООО "ЕСУ" о разрыве приватизационного договора купли-продажи контрольного пакета (92,79%) акций "Укртелекома" и взыскании более 2 миллиардов гривень. Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на решение суда от 7 ноября, которое появилось в Едином реестре судебных решений в среду, 21 ноября.

Суд также отказался удовлетворять встречный иск "ЕСУ" к ФГИ о признании прекращенным обязательства по договору невозможностью его выполнения.

В мотивационной части суд согласился с доводами о надлежащем выполнении условий договора.

"Судом установлено надлежащее выполнение ООО "ЕСУ" условий пункта 6.2. раздела 6 Концепции ООО "ЕСУ" о внесении инвестиций в размере не менее суммы, которая является эквивалентом 450 млн долларов", - говорится в документе.

При этом суд счел неубедительными и отклонил доводы ФГИ о невыполнении "ЕСУ" обязательств по передаче телекоммуникационной сети специального назначения государственным органам.

"Поскольку судом установлено, что обязательство по Договору об обеспечении передачи ТССН в государственную собственность фактически выполнено, и именно по этим основаниям отказано в первоначальном иске, суд не усматривает оснований для удовлетворения встречного иска", - пояснили в суде.

Как сообщалось, еще в 2015 году Укртелеком взял на себя обязательство выкупить у двух госбанков (Ощада и Укрэксимбанка) облигации своей материнской компании ЕСУ (дочка СКМ) на сумму 2 млрд гривен. Но телеком-оператору так и не удалось продать свой мобильный актив - Тримоб, поэтому у компании не было денег на покрытие облигаций. Сроки выплаты долга истекли еще в середине марта.

Что касается самой ЕСУ, то она тоже не рассчиталась по облигациям, которые были выпущены компанией с целью финансирования обязательств, возникших после приватизации Укртелекома в 2011 году. Укрэксим подал на нее в суд, потребовав возврата 2,8 млрд гривен долга.

Читайте также: Крутое пике. Фондовые индексы, нефть и биткойн пережили новое падение

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что компания "Укртелеком" была приватизирована кипрской компанией фактически бесплатно.

Напомним, Фонд госимущества в мае 2011 года продал 92,79% акций Укртелекома украинской "дочке" австрийской компании EPIC - фирме ЕСУ - за 10,5 млрд гривен. Затем ЕСУ перепродала этот актив группе СКМ Рината Ахметова. Бизнесмен стал владельцем компании опосредованно. Он приобрел у EPIC 100% акций компании UА Тelecominvest Limited, которой принадлежат корпоративные права украинского ООО "ЕСУ".

Последняя компания являлась непосредственным собственником Укртелекома, контролируя почти 93% акций компании.

Укртелеком
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 22 ноября 2018
Среда, 21 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О национальном государстве и промышленной парадигме

Третья и четвертая промышленные революции создадут модель, при которой крупные политические формирования станут не нужны. Конечно, это произойдет не сразу и еще долгие десятилетия разные формы политического устройства будут сосуществовать. Важнейшие следствия третьей и четвертой промреволюций - не будут нужны столь громоздкие политические надстройки, если промышленное развитие может уже в относительно скором времени обходится без них.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему будет коррекция, но не кризис

Кризисы обычно связанны с избытком оптимизма. И чем больше оптимизма, тем больше кризис. Кризисы как 1929, так и 2008 были связанны с переизбытком оптимизма. Связанно это с тем, что обладая повышенным оптимизмом, люди переоценивают как свои, так и способности рынка к дальнейшему росту. Чем больше оптимизма, тем больше ошибок и тем плачевнее результаты!Если же вернутся к ситуации сегодня и посмотреть, чем она отличается от ситуации 10 лет назад, то можно сказать, что на рынке нет повышенного оптимизма.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Когда наступит эра дешевой нефти

В качестве главной причины возможного снижения цен на энергоносители, причем едва ли не в несколько раз, отдельные специалисты указывают на развитие различных альтернативных видов энергетики и снижение себестоимости энергии, производимой с их помощью. Мол, это приведет к тому, что энергия из нетрадиционных источников будет остро конкурировать с углеводородными энергоносителями, а это, в свою очередь, приведет к мощному снижению цен на энергоносители. Такие гипотезы заслуживают внимания. Однако я считаю, что все произойдет не так быстро, как некоторые думают.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016