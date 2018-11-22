Суд отказался отменить приватизацию «Укртелекома»

Хозяйственный суд Киева отклонил иск Фонда госимущества к ООО "ЕСУ" о разрыве приватизационного договора купли-продажи контрольного пакета (92,79%) акций "Укртелекома" и взыскании более 2 миллиардов гривень. Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на решение суда от 7 ноября, которое появилось в Едином реестре судебных решений в среду, 21 ноября.

Суд также отказался удовлетворять встречный иск "ЕСУ" к ФГИ о признании прекращенным обязательства по договору невозможностью его выполнения.

В мотивационной части суд согласился с доводами о надлежащем выполнении условий договора.

"Судом установлено надлежащее выполнение ООО "ЕСУ" условий пункта 6.2. раздела 6 Концепции ООО "ЕСУ" о внесении инвестиций в размере не менее суммы, которая является эквивалентом 450 млн долларов", - говорится в документе.

При этом суд счел неубедительными и отклонил доводы ФГИ о невыполнении "ЕСУ" обязательств по передаче телекоммуникационной сети специального назначения государственным органам.

"Поскольку судом установлено, что обязательство по Договору об обеспечении передачи ТССН в государственную собственность фактически выполнено, и именно по этим основаниям отказано в первоначальном иске, суд не усматривает оснований для удовлетворения встречного иска", - пояснили в суде.

Как сообщалось, еще в 2015 году Укртелеком взял на себя обязательство выкупить у двух госбанков (Ощада и Укрэксимбанка) облигации своей материнской компании ЕСУ (дочка СКМ) на сумму 2 млрд гривен. Но телеком-оператору так и не удалось продать свой мобильный актив - Тримоб, поэтому у компании не было денег на покрытие облигаций. Сроки выплаты долга истекли еще в середине марта.

Что касается самой ЕСУ, то она тоже не рассчиталась по облигациям, которые были выпущены компанией с целью финансирования обязательств, возникших после приватизации Укртелекома в 2011 году. Укрэксим подал на нее в суд, потребовав возврата 2,8 млрд гривен долга.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что компания "Укртелеком" была приватизирована кипрской компанией фактически бесплатно.

Напомним, Фонд госимущества в мае 2011 года продал 92,79% акций Укртелекома украинской "дочке" австрийской компании EPIC - фирме ЕСУ - за 10,5 млрд гривен. Затем ЕСУ перепродала этот актив группе СКМ Рината Ахметова. Бизнесмен стал владельцем компании опосредованно. Он приобрел у EPIC 100% акций компании UА Тelecominvest Limited, которой принадлежат корпоративные права украинского ООО "ЕСУ".

Последняя компания являлась непосредственным собственником Укртелекома, контролируя почти 93% акций компании.