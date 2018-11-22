Новинский возглавил фракцию «Оппозиционный блок»

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании в четверг официально объявил, что главой фракции «Оппозиционный блок» стал народный депутат Вадим Новинский.

Его заместителями избраны Александр Вилкул и Юрий Воропаев, добавил спикер парламента.

Кроме того, он объявил, что три народных депутата вышли из состава фракции «Оппозиционный блок».

«Заявляю о выходе из фракции „Оппозиционный блок“ народных депутатов Евгения Бакулина, Сергея Дунаева и Юлия Иоффе», — сказал спикер парламента.