На покупку государственного «Центрэнерго» есть пять претендентов

В конкурсе на покупку 78,3% государственного пакета акций компании «Центрэнерго» планируют принять участие пять компаний. Об этом сообщил на своей странице Facebook эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус.
«Сегодня по приватизации „Центрэнерго“ дедлайн для сообщения акционерному обществу и Нацкомиссии по ценным бумагам о намерениях приобрести акций», — отметил Герус.
«Также заявку подало белорусское предприятие «Нефтебитумный завод», — добавил он.
Таким образом в конкурсе планируют принять участие «Укрдонинвест», «Форбс энд Манхэттен Украина», «Баланс Групп», Georgian International Energy Corporation и «Нефтебитумный завод».
Напомним, что ФГИ объявил конкурс по приватизации «Центрэнерго». Продажа акций назначена на 13 декабря 2018 года.
Согласно распоряжению Кабмина, пакет состоит из 289,2 млн акций, что составляет 78,2% уставного капитала общества номинальной стоимостью 375,9 млн гривень. Стартовая цена составляет 5,9 млрд гривень.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016