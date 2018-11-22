Компания MAINSTREAM разрывает контракт с официальным представителем KFC в Украине

PR-агентство MAINSTREAM прекращает сотрудничество с компанией YUM! Brands - официальным представителем KFC в Украине. Об этом сообщается в Facebook компании.
«Несмотря на все прописанные нами риски и предупреждения, связанные с открытием ресторана в Доме Профсоюзов, они не были услышаны офисом KFC. А та коммуникация, на которой настаивает клиент, противоречит этическим стандартам и ценностям нашей компании. В связи с этим мы прекращаем сотрудничество с компанией YUM! Brands», - отмечается в сообщении.
«Мы помним и чтим трагические события на Майдане. Мы принимали активное участие в Революции Достоинства и разделяем стремление нашего народа к европейскому пути развития. Мы приносим извинения всем украинцам за решения, принятые Компанией KFC. Нам очень жаль, что мы так и не смогли донести инвесторам важность и неприкосновенность памяти о погибших во время Революции Достоинства», - заявила управляющий директор компании MAINSTREAM Светлана Сверчкова.
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Напомним, ночью в Киеве возле Дома профсоюзов произошла драка. Активисты выступили против открытия в здании фаст-фуда, объясняя это тем, что в Доме профсоюзов в 2014 году погибли люди. После того, как активисты зажгли пиротехнику и расписали стены возле ресторана, полиция начала задерживать протестующих.
MAINSTREAM – независимое PR-агентство, которое работает на рынке Украины с 2004 года. За 14 лет работы было реализовано более 2 100 PR и event-проектов. Ежегодно MAINSTREAM входит в ТОП-3 рейтинга лучших украинских PR-агентств по биллингам.
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