«Google» ожидает до 2025 года четырехкратный рост мобильных пользователей интернета в Украине

Компания «Google Украина» констатирует проникновение смартфонов в Украине на уровне 57% на конец второго квартала 2018 года и ожидает четырехкратный рост количества мобильных пользователей интернета до 2025 года, сообщает Интерфакс-Украина.
По словам ведущего аналитика компании «Google Украина» Елены Фигурной, онлайн-аудитория Украины активно растет из года в год, при этом увеличивается и количество интернет-пользователей, использующих мобильные устройства.
«Во втором квартале 2018 года проникновение смартфонов в Украине составило 57%. Этот показатель ниже, чем в Европе, но благодаря двум таким факторам, как активное проникновение мобильного интернета после внедрения 4G и насыщение рынка доступными моделями смартфонов, ожидается увеличение подключенных смартфонов в четыре раза до 2025 года», — отметила Е.Фигурная во время панели «Бизнес и технологии» на конференции Google Day в Киеве в четверг.
Динамика увеличения количества запросов с мобильных телефонов в 2018 году показала прирост в 61%, притом, что по данным Google в мире эта цифра составляет 50%.
Гендиректор «Google Украина» Дмитрий Шоломко в свою очередь заявил, что за год работы Google.Pay в Украине количество оплат через приложение выросло в 90 раз.
«К сожалению, я не могу сказать, какое место мы занимаем по количеству „тапов“ (транзакций — Ред.) в Европе, но мы входим в ТОП-5 наиболее активных стран», — отметил он.
По данным международной консалтинговой компании Ipsos Group, Украина с долей онлайн-покупок в 30% отстает от Польши на 9 процентных пунктов (п.п.), при этом обгоняя Чехию на 7 п.п. В то же время количество онлайн-покупок через мобильные устройства в Украине составляет 11% (на 5 п.п. выше, чем в Польше и на 7п.п. — чем в Чехии). При этом 45% украинских пользователей в возрасте 16-34 лет используют для поиска информации только смартфон.
В ТОП-5 наиболее используемых украинцами приложений по версии Cantar TNS CMeter Mobile вошли: Viber — им пользуются 97% украинской аудитории, Chrome — 91,1%, YouToube — 90%, Gmail — 82,5% и Facebook — 76,9%.
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