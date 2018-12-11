Инвентаризация в Почаевской лавре проводится по списку 1967 года

Инвентаризация объектов культурного наследия на территории Почаевской Лавры проводится по списку, составленному в 1967 году. Об этом в комментарии LB.ua заявил заместитель директора Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, глава комиссии, которая проводит проверку в Лавре, Игорь Деревинский.
По его словам, комиссия проверяет наличие и состояние культурных ценностей, которые были установлены еще в 1967 году.
«Осуществляется проверка состояния использования имущества, которое было передано в бесплатное пользование религиозной организации, согласно договору между Госстроем и организацией. Никаких выводов по результатам проверки комиссия пока не принимала», — отметил он, уточнив, что комиссия работает больше недели.
«В этом списке речь идет о картинах, поскольку это был советский период, атеистический. Писать об иконах было запрещено. Есть расхождения по поводу трактовки определенного библейского эпизода из названием в списке культурных ценностей, который мы имеем. На данный момент работа продолжается», — поясняет Деревинский.
В то же время, он не может подтвердить, что с того времени на территории Лавры не проводилась проверка.
Деревинский также отметил, что комиссия Министерства культуры проводит проверку состояния использования шести сооружений и около 60 объектов культурного наследия на территории Почаевской Лавры.
По словам заместителя директора заповедника, некоторые иконы в списке невозможно распознать, поскольку есть только их название.
Он также добавил, что инвентаризация имущества в Почаевской Лавре требует длительного периода еще потому, что часть имущества была подарена Лавре за эти годы, часть — приобретена.
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