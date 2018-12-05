Чиновники провели инвентаризацию святынь в Почаевской лавре – все на месте

Комиссия Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника в среду провела ревизию в Свято-Успенской Почаевской лавре. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.
Проверку осуществляли в Успенском соборе, Троицком соборе, монастырских кельях, архиерейских домах, колокольнях и надвратном корпусе.
«5 декабря Кременецко-Почаевский государственный историко-архитектурный заповедник проверил наличие экспонатов, согласно реестру 60-х годов, на территории Свято-Успенской Почаевской Лавры ... В результате проверки все святыни оказались на месте», — говорится в сообщении УПЦ.
В церкви сообщают, что проверка наличия зарегистрированных экспонатов комиссия заповедника провела согласно описанию советского периода.
Напомним, что 28 ноября Кабмин вернул Почаевскую лавру Кременецко-Почаевскому заповеднику.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016