Чиновники провели инвентаризацию святынь в Почаевской лавре – все на месте

Комиссия Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника в среду провела ревизию в Свято-Успенской Почаевской лавре. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Проверку осуществляли в Успенском соборе, Троицком соборе, монастырских кельях, архиерейских домах, колокольнях и надвратном корпусе.

«5 декабря Кременецко-Почаевский государственный историко-архитектурный заповедник проверил наличие экспонатов, согласно реестру 60-х годов, на территории Свято-Успенской Почаевской Лавры ... В результате проверки все святыни оказались на месте», — говорится в сообщении УПЦ.

В церкви сообщают, что проверка наличия зарегистрированных экспонатов комиссия заповедника провела согласно описанию советского периода.

Напомним, что 28 ноября Кабмин вернул Почаевскую лавру Кременецко-Почаевскому заповеднику.