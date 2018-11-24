Антикорупционные органы снова пытаются манипулировать общественным мнением

После отказа Верховной рады Украины поддержать представление ГПУ на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Станислава Березкина, национальное антикоррупционное бюро взялось за оставшихся фигурантов дела о долгах «Ощадбанка», пишут «Аргументы и Факты».

После отказа Верховной рады Украины поддержать представление ГПУ на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Станислава Березкина, национальное антикоррупционное бюро взялось за оставшихся фигурантов дела о долгах «Ощадбанка».

По начавшейся агрессивной компании в СМИ и релизам антикоррупционеров стало понятно, кто следующая цель, пишет издание. Второй день ТОП — новостью является Виктория Березкина, дочь нардепа от «Воли народа», якобы сбежавшая от украинского правосудия в Монако. Трудно сказать, отчего речь в публикациях зашла именно о Монако — видимо потому, что в представлении читателя маленькое приморское княжество ассоциируется с олигархами, роскошью, разгулом и прочими прелестями жизни, предполагают журналисты.

Что касается Виктории, то согласно информации из открытого доступа — всё это время она находится на лечении в Австрии в Вене. Об этом она и её адвокат официальными письмами сообщили детективам НАБУ ещё в конце октября — скриншоты писем Березкина выложила у себя в социальных сетях, как и переписку со следователем.

«Узнала из публикаций в украинских СМИ о том, что я „сбежала“ в Монако от НАБУ, — написала она. — Дорогие журналисты, сообщаю специально для Вас, я не убегала ни от НАБУ, ни от ГПУ, ни от другого государственного органа. Когда узнала о том, что проводятся следственные действия при участии моих родственников — сразу же связалась с детективом и сообщила о своём текущем месте пребывания и целях поездки за границу».

Также, и сама Виктория Берёзкина, и её защитник письменно подтвердили готовность сотрудничать с правоохранителями.

Несмотря на это, главный антикоррупционный прокурор Украины Назар Холодницкий упрямо продолжает заявлять, что САП неизвестно, где именно находится Виктория, и когда она вернётся. Дескать, «прокуратура это выясняет». Что же именно выясняет САП, если Виктория полностью доступна для общения и следственных действий? Свое мнение высказал отец Виктории — народный депутат Станислав Березкин:

«На сегодня все следственные действия по данному делу приостановлены, НАБУ занимается тем, что давит на членов моей семьи и бывших сотрудников „Креатива“. Как мы видим, в частности, через детей. Думаю, НАБУ пытается таким образом взять реванш».