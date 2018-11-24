Аваков доволен бюджетом МВД: хватит на «Стену» и вертолеты

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает государственный бюджет Украины на следующий год одним из самых сложных.
"В целом этот бюджет - один из самых сложных бюджетов для страны. Когда 32% бюджета идет на обслуживание внешнего долга - это большая проблема", - сказал Аваков журналистам в Харьковской области в субботу, передает Интерфакс-Украина.
Вместе с тем он отметил, что удовлетворен финансированием, предусмотренным для органов Министерства внутренних дел.
"Там заложены цифры развития, которые позволяют нам удержать ситуацию с точки зрения безопасности и развить все процессы, о которых мы говорим, начиная от системы авиационной безопасности на основе вертолетной ситуации, заканчивая развитием проекта "Стена". (По сравнению с бюджетом этого года – Ред.) есть позитивные изменения в том, что мы даем достойную заработную плату Нацгвардии, полиции, Вооруженным силам и пограничникам. Примерное среднее увеличение составит 22-25%", - сказал Аваков.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016