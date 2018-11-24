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Аваков доволен бюджетом МВД: хватит на «Стену» и вертолеты
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Аваков доволен бюджетом МВД: хватит на «Стену» и вертолеты
Украина потратит на оборону 5,38% ВВП
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Украина потратит на оборону 5,38% ВВП

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Аваков доволен бюджетом МВД: хватит на «Стену» и вертолеты

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Аваков доволен бюджетом МВД: хватит на «Стену» и вертолеты

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает государственный бюджет Украины на следующий год одним из самых сложных.

"В целом этот бюджет - один из самых сложных бюджетов для страны. Когда 32% бюджета идет на обслуживание внешнего долга - это большая проблема", - сказал Аваков журналистам в Харьковской области в субботу, передает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем он отметил, что удовлетворен финансированием, предусмотренным для органов Министерства внутренних дел.

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"Там заложены цифры развития, которые позволяют нам удержать ситуацию с точки зрения безопасности и развить все процессы, о которых мы говорим, начиная от системы авиационной безопасности на основе вертолетной ситуации, заканчивая развитием проекта "Стена". (По сравнению с бюджетом этого года – Ред.) есть позитивные изменения в том, что мы даем достойную заработную плату Нацгвардии, полиции, Вооруженным силам и пограничникам. Примерное среднее увеличение составит 22-25%", - сказал Аваков.

МВД, Арсен Аваков, бюджет
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