В России заявили о незаконном пересечении российской границы тремя кораблями ВМС Украины

Три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ и вошли в территориальные воды, говорится в сообщении погрануправления ФСБ России по Крыму.
«Сегодня утром около 07:00 мск три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли Государственную границу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации. Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утвержденным капитаном российского морского порта», — говорится в сообщении.
Российские пограничники заявляют, что корабли якобы опасно маневрируют и не подчиняются требованиям.
«До настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей», — говорится в сообщении.
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