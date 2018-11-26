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Сегодня в Украине могут ввести военное положение

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Сегодня в Украине могут ввести военное положение

Президент Петр Порошенко просит Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине. Об этом он заявил во время заседания СНБО в ночь на понедельник.

«Я как президент, как верховный главнокомандующий Вооруженных Сил в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение военного комитета вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним к Верховной Раде Украины», — сказал Порошенко.

«Я обращаюсь к народным депутатам завтра прибыть на чрезвычайное заседание Верховной Рады для того, чтобы мы провели в закрытом режиме обсуждения проекта решения и ответственного принятия необходимого решения для обеспечения обороны государства», — заявил он.

В ходе заседания секретарь СНБО Александр Турчинов предложил президенту ввести военное положение сроком на 60 суток.

Порошенко добавил, что после агрессии РФ в воскресенье Украина не исключает других операций, в том числе наземных, против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент подчеркнул, что введение военного положения «не означает объявление войны».

«Введение военного положения никоим образом не означает, что Украина будет проводить любые наступательные действия... Украина ни с кем не планирует воевать. Оно (военное положение — Ред.) вводится исключительно для обороны», — сказал он.

Также в связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

«На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения, начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных Сил Украины в боевую готовность «полная», — говорится в сообщении.

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Напомним, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, россиянами были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

Петр Порошенко, военное положение, отношения с Россией
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