Сегодня в Украине могут ввести военное положение

Президент Петр Порошенко просит Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине. Об этом он заявил во время заседания СНБО в ночь на понедельник.
«Я как президент, как верховный главнокомандующий Вооруженных Сил в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение военного комитета вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним к Верховной Раде Украины», — сказал Порошенко.
«Я обращаюсь к народным депутатам завтра прибыть на чрезвычайное заседание Верховной Рады для того, чтобы мы провели в закрытом режиме обсуждения проекта решения и ответственного принятия необходимого решения для обеспечения обороны государства», — заявил он.
В ходе заседания секретарь СНБО Александр Турчинов предложил президенту ввести военное положение сроком на 60 суток.
Порошенко добавил, что после агрессии РФ в воскресенье Украина не исключает других операций, в том числе наземных, против суверенитета и территориальной целостности Украины.
Президент подчеркнул, что введение военного положения «не означает объявление войны».
«Введение военного положения никоим образом не означает, что Украина будет проводить любые наступательные действия... Украина ни с кем не планирует воевать. Оно (военное положение — Ред.) вводится исключительно для обороны», — сказал он.
Также в связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.
«На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения, начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных Сил Украины в боевую готовность «полная», — говорится в сообщении.
Напомним, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.
В результате, по данным ВМС, россиянами были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих
В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016