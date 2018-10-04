Порошенко дал интервью La Repubblica: хочет показать Сальвини путинский «ад»

Министр внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Сальвини, который выступает за пересмотр санкций ЕС против РФ, может быть недостаточно проинформирован о трагедии, которую переживает Украина из-за агрессии Москвы. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью La Repubblica, сообщает «Европейская правда».

«Я хотел бы привезти Сальвини на Донбасс. Я бы показал ему школы и рынки, разбомбленные русскими, мертвых детей, а также детей-сирот и вдов военных, разрушенные города... и я уверен, что он тогда поймет, насколько необходимы санкции против Москвы», — сказал Порошенко.

«Боюсь, что на самом деле ваш министр внутренних дел не знает о глубокой трагедии, которую переживает Украина из-за Кремля», — добавил он.

Порошенко уверяет, что сказал бы Сальвини: «Ценности важнее денег. Лучше придерживаться обязательств перед Европейским Союзом, чем вести дела с Россией».

«Моя страна уже четыре года является целью московской агрессии с российскими солдатами, которые убивают наших солдат и наших мирных жителей на нашей территории. Сальвини я также мог бы рассказать об ужасных условиях жизни заключенных украинцев в российских тюрьмах или о преследовании 350 тысяч крымских татар, которые не взяли российские паспорта после незаконной аннексии Москвы», — настаивает президент Украины.

«Такие нарушения международного права, которые уже привели к одиннадцати тысячам смертей, должны вызывать протест у любого уважающего себя политика», — убежден Порошенко.

Путин, по словам Порошенко, «не дьявол, а только император, который хочет поглотить Украину, даже несмотря на мнение ее народа».

«Допустим, завтра он может сделать то же самое с Сардинией. Провести фейковый референдум и объявить о том, что остров внезапно стал русским. Каждый итальянец тогда будет бороться, чтобы вернуть его, и, очевидно, получит поддержку во всем мире. Таким же образом я ожидаю от всех, в том числе от Италии, бороться против российской военной оккупации моей страны».

«Мы не просим солдат. Мы просим только, чтобы Европейский Союз оставался на нашей стороне, ведь оставаться едиными — это единственный способ быть сильнее, ведь на Донбассе мы не только защищаем наш национальный суверенитет, мы также являемся демократическим форпостом Европы против амбиций Москвы», — добавил Порошенко.