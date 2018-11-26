В Кремле прокомментировали возможность введения военного положения в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о введении военного положения в России «несерьезный». Об этом он сказал отвечая на вопросы журналистов в понедельник, передает ТАСС.
Песков счел несерьезным вопрос о том, может ли Россия также объявить военное положение, если это сделает Украина.
«Я даже не знаю, что вам сказать», — ответил пресс-секретарь президента РФ.
При этом он считает, что планы Киева объявить военное положение после агрессии РФ в Керченском проливе могут быть продиктованы приближающимися в 2019 году выборами президента Украины.
Песков заявил, что «решать, электоральные задачи, размахивая флагом войны, неверно и опасно».
В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что введение военного положения в Украине «развяжет руки» радикалам. Об этом глава МИД РФ сказал на пресс-конференции, трансляция которой велась на странице ведомства в Facebook.
Российский министр считает, что в Украине регулярно происходят грубейшие нарушения гуманитарного международного права, в особенности на Донбассе, где обстреливается мирное население. «С объявлением военного положения, наверное, радикалы-националисты вообще будут ощущать, что у них руки развязаны», — сказал Лавров.
Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.
По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просит Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.
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