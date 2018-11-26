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В Кремле прокомментировали возможность введения военного положения в РФ

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Мураев о ВП: это не спасет наших людей , но однозначно даст президенту в руки возможности расправляться со всеми оппонентами

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Мураев о ВП: это не спасет наших людей , но однозначно даст президенту в руки возможности расправляться со всеми оппонентами

Военное положение не остановит конфликт, не спасет наших людей, но однозначно даст президенту в руки возможность расправляться со всеми оппонентами, независимыми средствами массовой информации, а также продолжать у нас воровать. Об этом 26 ноября в своем комментарии заявил народный депутат Евгений Мураев.

«У нас были более серьёзные кровавые столкновения. И Россия признавалась агрессором, и был Иловайск, и было Дебальцево, когда военное положение действительно нужно было вводить. Его нужно было вводить с начала аннексии Крыма. Если Вы помните то заседание СНБО, решение было принято, как у страусов — голову в песок. И тогда был захвачен весь украинский флот. И власть на это никак не реагировала», — подчеркнул политик.

Мураев подчеркнул, что власти необходим был предлог, чтобы подавить любое инакомыслие, что возможно сделать путем введения военного положения.

Политик заявил, что обязательно будет голосовать, но «против», потому что подобные действия благоприятно на ситуацию влиять не будут.

«Это не остановит конфликт, это не спасет наших людей , но однозначно даст президенту в руки возможности расправляться со всеми оппонентами , независимыми средствами массовой информации , а также продолжать у нас воровать», — отметил политик.

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По мнению Мураева, основной причиной введения военного положения является попытка руководства страны удержать власть в своих руках.

военное положение, Евгений Мураев
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