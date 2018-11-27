В «черную пятницу» платежи через терминалы Приватбанка выросли в 10 раз

По итогам традиционного дня распродаж «черной пятницы» через сеть торговых терминалов ПриватБанка было оплачено 3,2 млн покупок на сумму более 1 млрд гривень. Об этом говорится в сообщении банка.
Объем оплаченных картами покупок «черной пятницы» в 2018 году стал рекордным показателем за последние годы, превысив среднесуточный показатель в 10 раз.
Рекордным этот день стал и по количеству покупок в рассрочку — всего за сутки с помощью «Оплаты частями» и «Мгновенной рассрочки» украинцы купили товаров на 115 млн грн, причем более половины этой суммы пришлось на отечественные интернет-магазины.
Вторым по популярности среди украинцев стал «День холостяка» 11 ноября, в который объем покупок, оплаченных картами в POS-терминалах ПриватБанка, превысил среднесуточный показатель в 5 раз и составил 589,5 млн грн. Также Всемирный день шопинга дал пятикратный прирост покупок в рассрочку — до 50 млн грн. Активнее всего оплачивали свои покупки частями жители Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей.
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