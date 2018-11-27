Al Jazeera показала видео подготовки военных ЦАР российскими инструкторами

Российские военные инструкторы проводят тренировки для армии Центральноафриканской республики (ЦАР), видео с этим обучением показал телеканал Al Jazeera.
Как отметил канал, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера призвал Россию помочь в установлении контроля над страной. Al Jazeera отмечает, что местным властям, которые борются с 14 группировками боевиков, мешает, в том числе, эмбарго на поставки оружия в страну.
В репортаже корреспондента из Беренго (поместье бывшего лидера ЦАР Жан-Беделя Бокассы) показаны тренировки военных, в том числе, имитация штурма здания, при этом у инструкторов скрыты лица.
Один из героев материала телеканала — советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров. Как ранее сообщали российские СМИ, именно Захаров, в частности, отвечал за безопасность группы журналистов, которых Федеральное агентство новостей отправляло в командировку в ЦАР после гибели в этой стране россиян Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко, который в Центральноафриканской республике работали над фильмом о деятельности частной военной компании.
По данным СМИ, в 1990-х годах Валерий Захаров работал в наружном наблюдении ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а в середине 2000-х годов сотрудничал со службой безопасности структур, работающих в интересах бизнесмена Евгения Пригожина. Именно с этим предпринимателем связывают российскую частную военную компанию ЧВК Вагнера: как сообщала весной 2018 года газета Le Monde, бойцы этой компании присутствуют в ЦАР.
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