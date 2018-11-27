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В защиту Гриценко стал военный прокурор Матиос

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В защиту Гриценко стал военный прокурор Матиос

Продолжается интрига вокруг парламентского расследования злоупотреблений в Минобороны Украины. Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины (ВСК ВР), работа которой долгое время блокировалась самими же депутатами, наконец активировалась, - сообщает журналист Юрий Колесник на страницах издания Цензор.

На прошлой неделе свидетельство парламентариям предоставил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин. По его словам, больше всего вреда в должности министра обороны причинил Анатолий Гриценко, который массово распродавал вооружение и имущество ВСУ.

В частности, приводились конкретные примеры сокращения количества танков – с необходимых 3200 машин парк танков во времена Гриценко сократился до 2508 шт. Остальные 682 танка считались избыточными и официально продавались в среднем по 67 тыс. гривен.

В части уничтожения Вооруженных Сил Украины, по всем позициям, Гриценко является абсолютным «чемпионом». Например, при работе Министра обороны Александра Кузьмука, было выведено из состава ВСУ лишь 26 танков. Аналогичные процессы происходили и с другим вооружением, - цитирует журналист слова Александра Рувина, директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз

Однако, рассчитывать на уголовно-процессуальные последствия для Гриценко не приходится, - считает журналист. В защиту политика неожиданно выступил Главный военный прокурор Анатолий Матиос, который не поддерживает деятельность работы ВСК ВР. Более того - фактически угрожает уголовной ответственностью экспертам и депутатам, которые принимают в ней участие (см. копии писем к Временной следственной комиссии с его подписью).

 

Возможная причина такой позиции военного прокурора очень проста - Анатолий Гриценко предоставил господину Матиосу два места в своем списке. А при условии, что  работа Временной следственной комиссии будет доведена до логического завершения, Гриценко и его команда гарантированно станут непроходимыми, - сообщает журналист Юрий Колесник на страницах издания Цензор.

Анатолий Гриценко, Анатолий Матиос
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