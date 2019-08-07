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Мажоритарщик «Слуги народа» давал деньги партии Мураева

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Мажоритарщик «Слуги народа» давал деньги партии Мураева

Один из победителей на выборах в Верховную Раду от «Слуги народа» Андрей Одарченко в 2018 году внес почти 200 тысяч гривен на счет партии «Наши», возглавляемой нардепом 8-го созыва от «Оппозиционного блока» Евгением Мураевым. Об этом идет речь в расследовании журналистов программы «Схемы».

Напомним, что Одарченко победил как мажоритарщик в 170 округе в Харькове.

Согласно отчету партии «Наши» за третий квартал 2018 года, он сделал два денежных взноса на счета партии Мураева на общую сумму 198,5 тысяч гривен.

Сам Одарченко отрицает, что финансировал партию Мураева. На вопрос, разделяет ли он идеологию этой партии, будущий депутат ответил: «Нет, я в другой партии».

Андрей Одарченко — декан факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью Харьковского государственного университета питания и торговли. До парламентских выборов он был бизнесменом и владел рядом компаний по управлению и аренды имущества в Харькове.

Журналисты утверждают, что кандидат от «Слуги народа» связан с высокопоставленным пограничником времен Виктора Януковича Вадимом Слюсаревым. Последний также был помощником сына генпрокурора времен Януковича Виктора Пшонки.

Эту связь расследователи заметили в компании «Градиент инвест», из которой Андрей Одарченко вышел накануне парламентских выборов — 25 июня.

Сейчас ее основателем значится отец мажоритарщика — Николай Одарченко. По контактному номеру «Градиент инвеста» можно связаться еще и с ООО «Рубикон Трейдинг», совладельцем которой является упомянутый ранее Вадим Слюсарев (на 99%).

Будущий нардеп Одарченко заверил, что дружит со Слюсаревым, при этом заявив, что «никаких установок по поводу работы в Верховной Раде» тот ему не давал.

Также журналисты говорят, что с Слюсаревым связаны еще несколько мажоритарщиков от «Слуги народа» в Харькове: победитель в 173-м округе Александр Бакумов, в 179-м — Алексей Кучер и в 181-м — Дмитрий Микиша. Некоторые из них отрицали такую связь со Слюсаревым или просто заверили, что знакомы.

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На вопрос, какие отношения связывают президентскую партию и бывшего пограничника, президент Владимир Зеленский ответил, что ему знаком Слюсарев и тот помогал руководителю местного избирательного штаба «Слуги народа» Павлу Сушку.

В свою очередь, Сушко отрицает влияние Слюсарева на работу «Слуги народа» в регионе и на формирование списка мажоритарщиков.

Также журналисты обратились за комментарием к Вадиму Слюсарева. Пока еще на звонки и сообщения он не ответил.

Евгений Мураев, Слуга народа, Наши, Андрей Одарченко
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