Парубий подписал закон о военном положении

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в среду, 28 ноября, подписал принятый парламентом закон об утверждении указа президента Украины «О введении военного положения в Украине» и направил документ на подпись главе государства.

Как указано на сайте Верховной Рады, принятый законопроект (№ 9338) от 26 ноября об утверждении указа президента Украины «О введении военного положения в Украине» 28 ноября возвращен с подписью спикера парламента и направлен на подпись президенту.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента Петра Порошенко, сроком на 30 суток.

Военное положение вводится в граничащих с Россией и Приднестровьем областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

27 ноября в Совете национальной безопасности и обороны Украины разъяснили, что военное положение, введенное в действие указом президента и поддержанное Верховной Радой, вводится в 10 областях Украины и во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября сроком на 30 дней.

Сам Парубий разъяснял, что военное положение в 10 областях Украины вступит в силу одновременно с соответствующим законом — со дня его публикации.

«Хотя в самом указе стоит дата с 14.00 26-го числа (ноября), реально он начнет действовать и станет законом тогда, когда будет подписан и опубликован. Думаю, скорее всего, это будет завтра (28 ноября — Ред.) в течение дня», — сказал он журналистам в Брюсселе. 27 ноября.