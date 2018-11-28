Кабмин включил Почаевскую лавру в состав Кременец-Почаевского заповедника

Кабинет министров вернул Почаевскую Свято-Успенскую лавру в Тернопольской области в состав Кременец-Почаевского заповедника.
На заседании 28 ноября правительство отменило распоряжение №438 от 17 июля 2003 года "Об исключении из состава Кременец-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружения Почаевской Свято-Успенской лавры", передает Левый берег.
В 2003 году, когда принималось это решение, премьером был Виктор Янукович, напоминает издание.
Напомним, в ноябре антирейдерская комиссия Министерства юстиции отменила государственную регистрацию (исключила из реестра) права Украинской православной церкви Московского патриархата пользования Почаевской Свято-Успенской лаврой в Тернопольской области и передала ее обратно в управление Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику.
Комиссия Минюста пришла к выводу, что регистратор якобы нарушил требования действующего законодательства при регистрации права пользования на комплекс сооружений лавры.
Украинская православная церковь заявила, что решение Минюста отменить регистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры за монастырем УПЦ не лишает его права ими пользоваться, так как это решение не отменяет договор о пользовании от 2003 года.
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