Порошенко обещает не продлевать военное положение

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен продлевать военное положение, введенное с 26 ноября сроком на 30 дней.

«Военное положение пройдет и закончится. Я его продлевать не собираюсь», — сказал Порошенко во время встречи с активом Черниговской области в среду, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, что президент сегодня подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения в Украине». Теперь закон должен быть обнародован в официальной прессе — газете «Голос Украины» и после этого он вступит в силу.

Военное положение продлиться 30 дней и затронет те регионы, которые граничат с Россией или Приднестровьем.