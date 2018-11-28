Российский суд арестовал 24 украинских моряков на два месяца

Крымские суды арестовали всех 24 военных моряков, которые были захвачены на кораблях Военно-морских сил Украины около Крымского полуострова 25 ноября.

Как передает ТАСС, в среду Киевский районный суд Симферополя арестовал девятерых военных, в том числе командиров кораблей Богдана Небылицу и Олега Мельничука, командира дивизиона, руководившего переходом кораблей, Дениса Гриценко, а также сотрудника Службы безопасности Украины Андрея Драча. Также арестованы Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий, Владимир Лисовый, Андрей Шевченко.

Еще 15 человек были арестованы во вторник Киевским районным судом Симферополя и Керченским городским судом.