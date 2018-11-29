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Австралийским шпионам разрешат убивать людей за границей

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Правительство Австралии предложило расширить полномочия национальной разведслужбы, разрешив работающим в других странах под прикрытием шпионам использовать летальное оружие против любого человека, который может поставить под угрозу разведывательную операцию. Об этом сообщает Reuters.

«Офицеры смогут защищать более широкий круг людей и использовать оправданные ситуацией силы, если кто-то представляет риск для операций», — заявила министр иностранных дел страны Мэрис Пейн.

В соответствии с действующим австралийским законодательством, находящиеся за границей разведчики могут использовать летальное оружие только в целях самообороны, для защиты жизни других агентов или тех, кто работает с Канберрой.

Необходимость принятия внесенных в парламент Австралии поправок к соответствующему закону, пояснила глава внешнеполитического ведомства, обусловлена повышенной опасностью, с которой сталкиваются австралийские спецагенты. Инициатива должна быть одобрена парламентом, где у правящей Либеральной партии Австралии нет большинства.

«Сотрудники ASIS (Австралийская секретная разведывательная служба, от англ. Australian Secret Intelligence Service. — Ред.) часто работают в опасных местах, в том числе в военных условиях для защиты Австралии и наших интересов», — подчеркнула глава ведомства.

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Источник Reuters в правительстве рассказал, что у австралийских шпионов появятся полномочия, аналогичные тем, которые есть у агентов спецслужб западных стран.

Австралия, шпион
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