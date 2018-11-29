Порошенко призвал страны Запада направить свои корабли в Черном море

Запад должен усилить военное присутствие в Черном море после инцидента в Керченском проливе с целью устрашения России. С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко в опубликованном в четверг интервью немецкой медиагруппе Funke.
«Мы нуждаемся в повышении присутствия военных кораблей из Германии и союзных стран в Черном море в качестве сигнала устрашения России», — сказал он. По его словам, «настало время продемонстрировать единую международную реакцию» на события в Керченском проливе. «Я думаю, саммит ЕС в декабре будет иметь возможностью оценить ситуацию на основе солидарности с Украиной», — считает Порошенко.
Президент также счиатет, что «будущее свободного мира в эти дни решается в Украине». «Международное сообщество и единая Европа должны усилить давление на Россию», — сказал глава государства. «К этому относится также и необходимость не допустить проект строительства трубопровода «Северный поток — 2», — считает Порошенко.
Он также призвал Запад «задуматься о новых санкциях» против России.
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