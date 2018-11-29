Стал известен график движения Kyiv Boryspil Express

«Укрзализныця» обнародовала расписание движения рельсового автобуса, который будет курсировать между киевским железнодорожным вокзалом и аэропортом Борисполь. График движения размещен в западном переходе Центрального железнодорожного вокзала, пишет ЦТС.

Согласно расписанию, экспрессы в аэропорт не будут делать ранее анонсированную остановку на Выдубичах.

Соответственно, поезда будут следовать по маршруту Киев-Пассажирский — Дарница — Борисполь-Аэропорт.

С центрального ж/д вокзала рельсобусы будут отправляться с 00:08. До 6:00 интервал отправления составит примерно 1 час. С 6:00 и до 9:58 рельсобусы будут курсировать каждые 30-40 минут. До 17:54 интервал составит около 1 часа, затем до 21:59 — 20-45 минут, последний рейс экспресса с вокзала будет выполняться в 22:52.

Из Борисполя рельсобусы будут курсировать с 00:48 с интервалом около 1 часа до 6:43, затем до 10:50 — с интервалом 25-45 минут, до 18:34 — около 1 часа, до 21:55 — 30-40 минут, затем интервал составит около 70 и 40 минут (последний рельсобус по расписанию в 23:47).

Сообщается, что время в пути составит порядка 40 минут.

Дежурные сотрудники вокзала рассказали ЦТС, что предварительно запуск экспресса запланирован на 30 ноября.

Напомним, новый скоростной экспресс, который будет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом и Международным аэропортом «Борисполь», назовут Kyiv Boryspil Express.

Предварительная стоимость проезда — 80 гривен.