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Иностранцы выходят из российских госбумаг, опасаясь санкций

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Иностранцы выходят из российских госбумаг, опасаясь санкций

Доля нерезидентов в облигациях российского федерального займа (ОФЗ) впервые более чем за два года опустилась ниже 25%. На 1 ноября 2018 года она составила 24,4%, говорится в Обзоре финансовой стабильности Банка России за первый-третий кварталы текущего года. Это минимальное значение с мая 2016 года, когда доля нерезидентов в ОФЗ составляла 22,6% (на 1 мая), а показатель ниже 25% последний раз фиксировался в августе того же года, следует из статистики ЦБ.

Ухудшение восприятия рисков России иностранными инвесторами произошло как в условиях общего роста рыночной волатильности на развивающихся рынках, так и на фоне публикации в США серии законопроектов о новых антироссийских санкциях, признается в документе.

Вывод нерезидентами средств из ОФЗ приводит к удорожанию российского госдолга. ЦБ провел исследование чувствительности рынка ОФЗ за второй-третий кварталы 2018 года, чтобы оценить зависимость изменения доходности ОФЗ от объемов их продаж нерезидентами. В среднем за весь период дневные продажи составляли 2,6 млрд руб., но в отдельные дни стрессовых эпизодов продажи достигали 28 млрд руб.

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Без учета стрессовых эпизодов дневное сокращение объема вложений в ОФЗ нерезидентами на 1 млрд руб. увеличивало доходности по российскому госдолгу на 0,64 базисного пункта за весь период исследования, следует из результатов исследования. Стрессовые эпизоды давали дополнительную надбавку к доходности, размер которой возрастал с 0,19 б.п. в апреле и 0,58 б.п. в июне до 0,85 б.п. в августе. Надбавка за стрессовый эпизод в сентябре снизилась и составила 0,52 б.п.

Россия, санкции, ОФЗ
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