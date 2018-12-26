Иностранцы продолжают бегство из российских госбумаг

Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в ноябре 2018 году снизилась до 24,7% против 25% в октябре, сообщил местный центробанк.

Доля нерезидентов стала снижаться после введения США новых антироссийских санкций: на 1 апреля доля нерезидентов в российских ОФЗ достигала максимума за историю статистики, которая ведется с января 2012 года, и составляла 34,5%.

По данным российского регулятора, по итогам ноября номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, составил 1,798 трлн руб. при общем объеме рынка на уровне более 7,287 трлн руб.