Иностранцы продолжают бегство из российских госбумаг

Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в ноябре 2018 году снизилась до 24,7% против 25% в октябре, сообщил местный центробанк.
Доля нерезидентов стала снижаться после введения США новых антироссийских санкций: на 1 апреля доля нерезидентов в российских ОФЗ достигала максимума за историю статистики, которая ведется с января 2012 года, и составляла 34,5%.
По данным российского регулятора, по итогам ноября номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, составил 1,798 трлн руб. при общем объеме рынка на уровне более 7,287 трлн руб.
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