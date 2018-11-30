В магазинах «Столичная ювелирная фабрика» изъяли более 60 тысяч украшений

Прокуратура разоблачила схему контрабанды в Украину ювелирных изделий, что нанесло государству ущерб на более чем 30 миллионов гривень. Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.
По его словам, правоохранители пресекли деятельность физлица предпринимателя, которое реализовывало завезенные контрабандой ювелирные изделия в специализированных магазинах под торговой маркой "Столичная ювелирная фабрика".
"В результате противоправных действий нанесен ущерб государственному бюджету Украины на сумму свыше 30 млн грн", - отмечает Лысенко.
Он рассказал, что в указанных специализированных магазинах проведены обыски, в ходе которых выявлено и изъято более 60 тысяч ювелирных изделий ориентировочной стоимостью более 150 миллионов гривень, происхождение которых документально не подтверждено.
По данным ГПУ, обыски продолжались в течение месяца.
Лысенко сообщил, что по данному факту начато расследование по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016