Спрос на ювелирные изделия в мире упал до рекордного минимума

Глобальный спрос на ювелирные изделия из золота во II квартале 2020 года упал на 53% — до беспрецедентно низкого уровня в 251 тонну. Это связано с нестабильностью в мире из-за COVID-19 и высокими ценами на золото, следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) «Динамика спроса на золото».

По итогам I полугодия спрос на ювелирные изделия в мире снизился практически вдвое — до 572 тонн. Мировые рынки в этот период переживали ограничительные меры из-за пандемии, а потребителей сдерживали высокие цены на золото и снижение доходов, указывается в отчете.

Пандемия COVID-19 негативно отразилась и на мировом спросе на золото, который в I полугодии снизился на 6% — до 2 076 тонн, следует из данных Всемирного совета по золоту. Инвестиции в золотые монеты и маленькие слитки сократились на 17%, до 397 тонн, что стало самым низким показателем с 2009 года, отмечают эксперты. В то же время наблюдались рекордные притоки золота в ETF в объеме 734 тонн. Причиной стало снижение ставок и массовые вливания ликвидности со стороны центральных банков. Инвестиционный спрос на золото вырос на 90% — до 1 131 тонн.

«COVID-19 создал „идеальный шторм“ для инвестиций в золото, поскольку исторические вливания ликвидности и рекордно низкие процентные ставки значительно снижают альтернативные издержки владения металлом», — следует из комментария старшего аналитика группы исследований рынка WGC Луиза Стрит.

За I полугодие предложение золота снизилось на 6%, до 2 192 тонн, поскольку ограничительные меры, введенные из-за COVID-19, затронули сектор добычи и переработки.

При этом во II квартале 2020 года стоимость золота в долларах выросла на 10%, а в первом полугодии — на 17%, а также достигла рекордных значений в евро, стерлингах, рупиях и юанях.

Текущая цена в основном обусловлена растущим спросом со стороны инвесторов и отражает ожидания рынка относительно ценности золота как актива в контексте текущих экстремальных рисков, полагают эксперты.