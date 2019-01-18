Глава МИД ФРГ заявил, что «Северный поток-2» уже не остановить

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что строительству газопроводу «Северного потока — 2» не помешают даже санкции США, Россия может самостоятельно завершить сооружение газопровода, сообщает DW.

«Санкции США могут вынудить западные фирмы выйти из проекта „Северный поток-2“. Это, однако, не помешает России самостоятельно завершить сооружение газопровода, считает Хайко Маас», — говорится в сообщении на сайте издания в четверг.

Он считает, что сейчас при участии ЕС ведутся переговоры о сохранении украинского транзита, но они потеряют смысл, если США введут санкции, и россияне самостоятельно достроят газопровод.

«Этот проект не сорвет уже никто. Санкции США могут привести к выходу из него западных компаний, в том числе немецких концернов. Это, однако, не приведет к свертыванию проекта. В таком случае Россия реализует его в одиночку, и тогда уже никто не будет иметь влияния на сохранение транзита газа через Украину», — заявил Маас.

Также глава германской дипломатии отметил, что есть опасения относительно поставок газа через территорию Украины после запуска газопровода.